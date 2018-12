Atac, accordo con i sindacati per gli straordinari di Natale e Capodanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centoventi euro a chi sarà di turno il giorno di Natale, nell'orario a cavallo delle 16.30 e fino a fine servizio. Sessantacinque euro a chi lavorerà il 31 dicembre con fine turno tra le 19 e le 23, e 170 euro a chi rimarràal lavoro dopo le 23, la notte dell'ultimo dell'anno, in cui il servizio metropolitano e ferrovie regionali Roma-Lidoe Roma-Viterbo rimarrà aperto fino alle 3.30 (orario dell'ultima corsa). Sono le indennità che Atac riconoscerà ai dipendenti che lavoreranno nei due giorni festivi, così come previsto da un accordo raggiunto dall'azienda con lesigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.Le disposizioni rispondono all'esigenza di garantire un corretto svolgimento del servizio considerate le particolari condizioni delle due giornate festive. Per chi effettuerà la chiusura del servizio alle 3.30 del 1 gennaio sarà inoltre riconosciuto un giorno di recupero aggiuntivo da fruire entro lo stesso mese. Per quanto riguarda le indennità, l'accordo prevede che queste non saranno cumulabili nel caso di svolgimento di doppi turni.