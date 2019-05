Gioielli all'asta per aiutare le donne vittime di violenza: l'appuntamento a Roma

Ultimo aggiornamento: 10:53

Un’asta speciale con oltre 170 preziosi all’incanto (per un valore di base complessivo pari a 102.500 euro) e una buona causa: sostenere il progetto MammaBambino, nato per fornire un supporto concreto alle donne vittime di violenza, evitando la separazione del bambino dal suo contesto familiare. L'appuntamento è il 10 maggio a partire dalle 9:30 presso la sede della società Custodia Valore, a Palazzo del Monte (Piazza del Monte di Pietà), a Roma.L’asta sarà l’occasione per fornire un supporto concreto alle mamme in difficoltà, grazie all’iniziativa tra Custodia Valore e SOS Villaggi dei Bambini (la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata nel sostegno di bambini e ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle). Il ricavato della vendita - diritti d’asta compresi - di un paio di orecchini pendenti in oro rosa, con brillanti 3.80 carati circa, servirà a sostenere il progetto MammaBambino, un programma di sostegno e rafforzamento familiare pensato per mantenere e consolidare la relazione tra la mamma e il suo bambino. Il proprietario del bene che andrà all’incanto riceverà comunque la somma in eccedenza ottenuta dall’asta.Tra i pezzi più interessanti che andranno all’incanto, un anello in oro bianco con diamante da 3 carati e brillanti da 1,50 carati con base d'asta di 5.500 €, e un bracciale in oro bianco e brillanti modello tennis, base d'asta di € 2.600,00.COME PARTECIPARE ALL’ASTAPeriti esperti di Custodia Valore saranno a completa disposizione dei visitatori presso la sala Hermes della sede romana, per offrire consulenza e mostrare i gioielli di pregio che andranno in asta. Gli oggetti potranno essere visionati sino al giorno precedente all’Asta presso la sede centrale di Custodia Valore in Piazza del Monte di Pietà 32/A dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 18:00.Per chi non potesse essere presente all’asta sarà comunque possibile prendervi parte: dal sito www.custodiavalore.it è già possibile presentare le offerte segrete per gli oggetti di interesse. Sarà comunque necessario effettuare il versamento della cauzione, pari al 20% della base d’asta, direttamente nella sede di Roma, entro il giorno precedente alla data dell’evento. È inoltre possibile consultare il catalogo online accedendo alla sezione dedicata.