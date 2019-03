Roma, ok della Giunta al regolamento supplenze negli asili nido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rafforzare la qualità del servizio negli asili nido e nelle scuole d’infanzia, costruendo «un percorso di rilancio finalizzato a intervenire su criticità strutturali mai affrontate prima». Con questo obiettivo la giunta capitolina ha approvato il nuovo regolamento per la gestione del personale inserito nelle graduatorie per le supplenze nei servizi educativi e scolasticì. «In questo modo Roma Capitale risponde alla necessità di dotarsi di una disciplina che regolamenti nel dettaglio i criteri di utilizzo delle graduatorie, fissando le modalità di affidamento degli incarichi di supplenza nelle scuole di infanzia e nei nidi capitolini», spiega il Campidoglio. «Il testo è il frutto di un lavoro capillare, rafforzato da un confronto costante e proficuo con le organizzazioni sindacali. Si tratta di un atto fondamentale per la gestione del personale a tempo determinato che Roma aspettava da più di 10 anni», spiega l’assessore al Personale Antonio De Santis.Il regolamento, continua la nota del Comune «segue la pubblicazione per la seconda procedura finalizzata al reperimento di personale a tempo determinato da impiegare presso le scuole ed i nidi comunali introducendo due nuove Graduatorie Uniche nelle quale sono presenti 6.994 educatrici e 2.800 insegnanti. Vengono istituiti gli elenchi della Messa a Disposizione (Mad) e viene attivato un progetto ad hoc per l’utilizzo del personale educativo supplente all’interno delle scuole dell’infanzia. Attraverso queste nuove modalità, qualora il personale inserito nella Graduatoria dell’Infanzia e nella Mad dovesse rendersi indisponibile si potrà contattare il personale educativo inserito in Graduatoria. Le supplenze sono assegnate secondo il criterio di miglior vantaggio per la persona incaricata».