Artena, disturbato dai rumori accoltella la vicina: arrestato 52enne romeno

In preda all'alcool, disturbato dal rumore della vicina di casa colpevole solo di aver tirato lo sciacquone, prende un coltello e la aggredisce sul pianerottolo di casa. L'ha colpita con un coltello dalla lama di venti centimentri alla schiena, sul collo e sulle mani, mentre la donna cercava disperatamente di difendersi. Lo hanno accertato i carabinieri di Colleferro che hanno arrestato un 52enne romeno, accusato di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati dalla vittima, una donna di 44 anni, di Artena, sono intervenuti nell'abitazione della donna, che è stata subito soccorsa e messa in salvo mentre, disperata, presentava tagli sulla schiena, sul collo e sulle mani. La donna ha urlato il nome dell'aggressore e ha indicato ai carabinieri la sua casa. I carabinieri hanno fatto irruzione da lui e che ha cercato con calci e pugni di sbarrare la strada ai militari. Nella camera da letto è stata trovata l'arma usata dall'uomo per ferire la 44enne. Il romeno è stato arrestato e condotto in carcere. La donna è stata trasportata dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro dove i medici l'hanno medicata e poi, giudicata guaribile in 7 giorni in particolare per una ferita d'arma da taglio più profonda delle altre alla spalla posteriore sinistra.

