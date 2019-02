Roma, arte e vino nel nuovo ritrovo creativo a San Lorenzo

L'arte da vedere e quella da gustare a sorsi. Foto e sculture tra un bicchiere di rosso e uno di champagne. Mostre e degustazioni in contemporanea nel nuovo

ritrovo

per artisti di San Lorenzo. Lo spazio appena inaugurato nell'antico palazzo Cerere è il nuovo punto di incontro per le arti visuali: fotografia, illustrazione, design, multimedia, street-art, pittura, graphic novel, scultura e architettura animeranno un programma ricco di eventi in binomio con l’arte enogastronomica dei prodotti italiani. All'inaugurazione, tra i tanti ospiti, Syusy Bladi.

Accanto all'area espositiva un bistrot ed un bookshop. L'inaugurazione dello spazio è stata preceduta da un workshop e l’esibizione/performance Images of Normality di Magalì Avezou e Lalu Delbracio. I partecipanti anche solo con il proprio cellulare hanno sviluppato un progetto fotografico collettivo.

Arte e vino, un matrimonio riuscito. Sempre più locali a Roma abbinano i due percorsi, da Testaccio al Tridente all'Ostiense calici e mostre vanno ormai a braccetto.

