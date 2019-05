Roma, «Ti brucio il bar e ti ammazzo», romeno minaccia titolare di una gelateria in via Giolitti

«Do fuoco al locale e ti ammazzo», minacce e aggressioni continue per il gestore di un bar gelateria di via Giolitti. Lo scorso pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno messo fine all'incubo di un cittadino del Bangladesh di 33 anni, gestore del locale di via Giolitti, arrestando il suo stalker, un cittadino romeno di 46 anni, nella Capitale senza fissa dimora. L'uomo, da due giorni era alle calcagna della sua vittima, presentandosi assiduamente nel locale, minacciando di morte lui e la sua famiglia, per costringerlo a dargli dei soldi. Il 33enne ha trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri che si sono fatti trovare pronti ad intervenire nel corso dell'ennesima «visita» al bar del cittadino romeno. Lo stalker è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori ed è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA