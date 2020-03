Fischiavano per farsi aprire il portone, sgominata centrale di spaccio al Pigneto

La strategia era quello del fischio. Si presentavano al portone e lanciavano un fischio, invece di suonare al citofono o chiamare. E subito la porta si apriva. Il via vai era molto frequente, talmente da insospettire gli agenti di polizia del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene Di Emidio. A finire in manette per spaccio è stato T.S. romano di 46 anni del Pigneto. I suoi clienti erano soliti arrivare sotto il suo appartamento e, dopo aver «fischiato», qualcuno provvedeva ad aprire il portone facendoli entrare per acquistare la droga. L'intervento dei poliziotti ha permesso di sequestrare 17 dosi di cocaina, 315 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Durante i controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato in zona Pigneto, interessato dalla movida, hanno permesso di arrestare altre 2 persone: una per evasione dagli arresti domiciliari e l'altro perchè ricercato in quanto destinatario di mandato di arresto europeo per istigazione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed associazione a delinquere.



