Arrestato spacciatore gambiano di 20 anni, fuggiva in treno a Roma

E' stato arrestato sul treno diretto a Roma, alla stazione Termini, un giovane gambiano ventenne (20 anni il prossimo 20 gennaio), in fuga da Firenze per i reati di spaccio.



Arrestato questa mattina dagli agenti della polizia ferroviaria del settore operativo Polfer di Firenze durante un controllo a bordo di un Eurostar diretto a Roma. Sul ragazzo pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il reato di spaccio. Il giovane era stato tratto in arresto lo scorso 26 novembre e al termine dell'udienza di convalida gli era stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Firenze. La stessa sera era stato rintracciato proprio nei pressi della stazione di Santa Maria Novella e segnalato per avere violato il divieto, segnalazione che ha indotto i giudici ad aggravare la misura con l'applicazione della custodia cautelare in carcere. © RIPRODUZIONE RISERVATA