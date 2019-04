Non si fermano all'alt: arrestati 4 pregiudicati dopo un folle inseguimento a Ostia Antica

I carabinieri della stazione di Ostia Antica hanno arrestato quattro persone - due 40enni e due 20enni tutti con precedenti penali - per resistenza a pubblico ufficiale, che, a bordo di un furgone, all'altezza di via del Collettore Primario, non si sono fermati all'alt, proseguendo la marcia nel tentativo di eludere il controllo.



Inseguiti dai carabinieri per diversi chilometri, i quattro nella loro fuga hanno urtato violentemente altre due autovetture in transito, mandandole fuori strada.



La folle corsa si è poi protratta per il centro cittadino dove, all'altezza di via dei Romagnoli, i quattro sono andati a impattare contro due macchine che erano ferme al semaforo. Raggiunti prontamente dai militari e senza via di scampo per proseguire la marcia con il mezzo in panne, i quattro delinquenti hanno tentato vanamente la fuga a piedi, ma sono stati comunque acciuffati dai carabinieri; è stato poi accertato che il mezzo era sprovvisto della dovuta copertura assicurativa. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione è rientrata nei servizi preventivi dei carabinieri di Ostia, rafforzati in questa settimana proprio in occasione delle festività pasquali con il capillare controllo del territorio, per garantire un sereno periodo della Santa Pasqua alle persone che raggiungeranno il lido.Notevoli le forze messe in campo dai carabinieri per garantire la sicurezza e legalità: pattuglie a cavallo anche nelle aree pic-nic della pineta di Castelfusano e nei parchi pubblici, carabinieri in moto sul lungomare per pattugliare le località balneari, militari in auto - in divisa e in borghese - per vigilare anche l'entroterra, gazzelle della sezione radiomobile per assicurare l'ordinata circolazione il cui flusso veicolare è fortemente incrementato dalle gite fuori porta.