Roma, nascondevano 20 chili di marijuana nei trolley: arrestati

Avevano nascosto venti chili di marijuana in due trolley, pronti a partire per Venezia. Avevano caricato le borse nel portabagagli di un pullman alla stazione Tiburtina, ma l'atteggiamento sospetto ha attirato l'attenzione di tre agenti che erano liberi dal servizio. Ed è così che sono stati fermati e smascherati due spacciatori, un uomo e una donna.



Stavano andando in un locale vicino alla stazione Tiburtina, tre agenti della Polizia di Stato (due del commissariato Celio ed uno del commissariato San Lorenzo), liberi dal servizio, quando, nella serata di ieri, hanno arrestato due pusher stranieri.



Incuriositi da un'autovettura che girava ripetutamente lì intorno, l'hanno tenuta d'occhio finchè si è fermata nei pressi del capolinea degli autobus: quando la passeggera è scesa, con un grosso trolley, si è diretta verso un suo connazionale, anche lui con un bagaglio al seguito. O.P. ed I.H., guardandosi intorno in modo sospetto, sono andati velocemente verso un pullman diretto a Venezia e hanno posizionato i trolley nel portabagagli: a questo punto i tre poliziotti si sono avvicinati e, dopo essersi qualificati, gli hanno chiesto di esibire i documenti.



Il 29enne e la 24enne sono apparsi subito insofferenti al controllo e così gli agenti hanno chiesto loro di mostrargli il contenuto dei trolley: al loro interno erano nascosti 10 involucri di marijuana per un peso complessivo di 20 chili. Il ragazzo inoltre portava addosso 445 euro e 2 cellulari mentre la ragazza aveva con sè 85 euro e anche lei 2 cellulari: entrambi sono stati arrestati per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA