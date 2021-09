Roma, lotta allo spaccio: a casa cocaina e contanti: arrestato 51enne a Formello

Sabato 11 Settembre 2021, 19:31

L'intuito dei carabinieri della Stazione Roma La Storta ha conentito di trarre in arresto un italiano di 51 anni, già conosciuto alle forze. L'uomo è stato visto aggirarsi con fare sospetto a Formello, i militari hanno così deciso di controllarlo e di estendere le verifiche anche nella sua abitazione. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 120 euro in contanti, oltre al materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Il 51enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.