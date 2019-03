Roma, blitz a Tor Bella Monaca: arrestati 8 pusher

Otto arresti e cento dosi di droga sequestrati a Tor Bella Monaca. In largo Ferruccio Mengaroni, i carabinieri di Tor Bella Monaca hanno notato un 29enne romano aggirarsi con fare sospetto nei pressi della nota “piazza” di spaccio. L'uomo è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina e denaro contante. Poco più tardi in via dell’Archeologia, i carabinieri hanno fatto scattare un blitz bloccando 7 pusher, tutti romani di età compresa tra i 19 e 50 anni e già noti alle forze dell’ordine, mentre cedevano dosi di sostanza stupefacente a giovani acquirenti che sono stati identificati e segnalati al Prefetto. La perquisizione ha permesso ai carabinieri di sequestrare 65 dosi tra cocaina ed eroina e denaro contante. Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA