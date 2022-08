Roma, tentata rapina e furto: senza fissa dimora arrestato e liberato due volte in 24 ore

Storie di giustizia: arrestato e liberato due volte in poco più di 24 ore: succede a Roma dove un 27enne finlandese, senza fissa dimora, è stato arrestato e rimesso in libertà dal giudice dopo un processo per tentata rapina; dopo poche ore il ragazzo è stato nuovamente arrestato per tentato furto in abitazione. Martedì scorso il giovane è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo che si era introdotto in un'auto in via Nomentana e aveva tentato di sfilare le chiavi del veicolo al proprietario, che era all'interno. Fra i due è iniziata una breve colluttazione durante la quale il 27enne ha anche provato a strappare via l'orologio all'uomo e rubargli il portafoglio. Provvidenziale l'immediato intervento degli agenti che lo hanno arrestato.

All'udienza per direttissima di ieri mattina a piazzale Clodio il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la liberazione del ragazzo, che poche ore dopo, intorno alle 21, è stato nuovamente arrestato, questa volta dai carabinieri, mentre cercava di arrampicarsi in un palazzo nel quartiere Monti per introdursi in un appartamento. Ad allertare i militari della stazione Quirinale una telefonata di una signora che aveva visto il giovane che si stava arrampicando con il cavo dell'antenna a un'altezza di una quindicina di metri ed era ormai quasi arrivato alla propria finestra. Per il ragazzo è così scattato il nuovo arresto. All'udienza per direttissima che si è svolta questa mattina il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere ma il giudice, alla luce del tipo di reato (tentato furto in abitazione) ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di dimora nel comune di Roma. Ora per il giovane, che è libero ma ha l'obbligo di non entrare nel territorio della Capitale, è stato fissato il processo, che si terrà in rito abbreviato e il difensore, l'avvocato Alberto Valerio Lori, ha già annunciato una richiesta di perizia psichiatrica per verificare la capacità dell'imputato di stare in aula.