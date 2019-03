Roma, false certificazioni in appalti Fs: cinque arresti

Imprenditori presentavano certificazioni false per partecipare ad appalti indetti dalle Ferrovie. Cinque persone accusate di truffa, frode e corruzione sono state arrestate dalla Gdf. Tra questi anche una professoressa universitaria di Milano. Dalle indagini, dirette dalla procura di Roma e condotte dal Gico del nucleo di Polizia economico-tributaria della Gdf, è emerso che alcuni imprenditori, attraverso relazioni di consulenti di parte e analisi di laboratorio falsificate, avrebbero ottenuto il rilascio di attestati di qualificazione di siti estrattivi, requisito necessario per partecipare alle gare di appalto indette dalla Rfi per la fornitura di pietrisco destinato alla costruzione di massicciate ferroviarie. Gli imprenditori si sarebbero avvalsi del «compiacente supporto» di due infedeli funzionari delle Ferrovie dello Stato, di cui uno in pensione e l'altro in servizio. Tra gli arrestati anche una docente del Dipartimento della Terra dell'Università degli Studi di Milano, ora ai domiciliari, che avrebbe redatto una relazione non veritiera.

