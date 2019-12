Blitz antidroga, arrestati 36 pusher tra Magliana, Centocelle e Ostia. Sequestrati 7,5 chili di stupefacenti

Trentasei pusher arrestati e oltre sette chili di droga sequestrati. Più della metà è costituito da “amnesia”, una potente variante della marijuana ottenuta spruzzando la cannabis con metadone, eroina e sostanze chimiche che ne potenzia l'effetto psicotropo, un pericoloso mix in grado di generare nei consumatori perdita di memoria momentanea, mancanza di concentrazione, attacchi d'ansia e paranoia. Proseguono i servizi di controllo straordinario ad «Alto Impatto» nella Capitale da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell'ambito del piano di intervento voluto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica di un mese fa, nei quartieri dove maggiore è presente lo spaccio di stupefacenti. I militari hanno hanno intercettato centinaia di dosi di droga, soprattutto cocaina e hashish, pronte per essere smerciate nelle varie piazze di spaccio della Capitale. Gli arresti sono scattati al Quarticciolo, Centocelle, Magliana, Corviale, Primavalle, Tor Bella Monaca e Ostia.

Roma, sul terrazzo di casa spacciava “amnesia”: arrestato

Nel fine settimana, i militari hanno puntato l'attenzione nei luoghi della movida, in particolare San Lorenzo, Trastevere e Ponte Milvio. Risultato: 3360 persone e 2546 veicoli controllati, sei persone denunciate e altre sette segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntori di droghe, sorprese in possesso di modiche quantità di stupefacenti dichiarate per uso personale. Non sono mancati i controll agli esercizi commerciali: in due locali sono scattate le sanzioni per la violazione dell’ordinanza comunale per il mancato rispetto degli orari di accensione delle slot machine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA