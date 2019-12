Roma, caccia alle armi: sotto il sedile dell'auto una pistola con matricola abrasa

Una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore con 4 colpi inseriti e altre 10 munizioni dello stesso calibro. Erano nascoste sotto il sedile di un'auto guidata da due romeni. Per questo, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma gli hanno intimato l'alt a La Rustica non si sono fermati. Dopo un breve inseguimento, i militari hanno perquisito la vettura e hanno scoperto il bottino. I due romeni di 36 e 44 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati con le accuse di porto abusivo di arma clandestina, detenzione illecita di munizionamento e ricettazione. I controlli sono scattati quando i militari hanno visto l'auto con targa bulgara con delle persone a bordo, ferma a lato strada, in via Federico Tufano. Le indagini proseguono per rintracciare altre due persone che sono fuggite.

