Armato di forbici ha tentato di rapinare una borsa in via Amiterno, in zona San Giovanni a Roma nella tarda serata di ieri. Però una pattuglia della polizia ha notato la scena e quindi l'uomo è stato fermato. Si tratta di P.A., 57enne italiano, che ora dovrà rispondere di tentata rapina.

