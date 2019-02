Roma, armati di mazza rubano birre in pizzeria: arrestati dopo la fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una grossa mazza di ferro in pugno sono entrati in una pizzeria e, dopo aver minacciato il titolare, si sono fatti consegnare alcune bevande alcoliche e sono fuggiti. Dopo un breve inseguimento, i due rapinatori, romani di 29 e 31 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante. Ieri sera, i malviventi sono entrati nel locale, in via Diego Angeli, armati di un bastone in ferro di grosse dimensioni, che hanno brandito minacciosamente nei confronti del proprietario, 46enne romano, costretto a consegnare quanto richiesto, birre e alcolici custoditi nel banco frigo. Quando i due si sono allontanati a bordo di un’auto, la vittima ha allertato i carabinieri che sono intervenuti e hanno intercettato l’auto con i fuggitivi, bloccata poco distante dalla pizzeria. Durante la fuga, i complici hanno lanciato dall’auto in corsa il bastone utilizzato, ma i militari se ne sono accorti e lo hanno preso e sequestrato. Recuperata anche la refurtiva, riconsegnata al proprietario. Gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.