Roma, armata di coltello minaccia poliziotti a Piazza del Popolo, arrestata 30enne

Momenti di panico a Piazza del Popolo. Questa mattina intorno alle 11.30, una donna armata di coltello ha tentato di aggredire una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale e un militare dell'Esercito Italiano. Si tratta di una 30enne italiana, non nuova a episodi di questo tipo. La donna si è avvicinata agli agenti in servizio di controllo nella zona puntandogli l'arma contro: circondata dai vigili e dai militari all'altezza di via del Corso, è stata bloccata e portata nella caserma del I Gruppo in via della Greca. La 30enne è stata denunciata per minacce aggravate, tentate lesioni, resistenza e possesso di arma propria e ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale Santo Spirito.

