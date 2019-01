Ariccia, il ponte chiuso per tre giorni per verifiche strutturali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tre giorni - oggi, domani e dopodomani, dalle ore 9 alle 12 - il ponte monumentale di Ariccia, in via Appia Nuova, sarà interdetto al traffico di veicoli di ogni tipo e perfino dei pedoni per lavori di ispezione e di verifica delle strutture. La polizia locale, per evitare eventuali disagi, rende noto i percorsi alternativi. Per tutti i veicoli provenienti da Albano Laziale ci sarà la deviazione obbligatoria a sinistra per via Vito Volterra, mentre i mezzi a motore provenienti da Genzano dovranno deviare a destra per largo Porta Napoletana, ad esclusione del traffico dei residenti nel centro storico cittadino. Non si esclude che l’orario del blocco del traffico sul ponte possa allungarsi per permettere la fine delle operazioni di verifica.Roberto Di Felice, sindaco civico di Ariccia afferma: «Sarà il Comune a fare con tecnici e ingegneri le ispezioni che saranno pagate con i fondi dell’amministrazione. Ho chiesto diversi anni fa all’Anas di provvedere a fare verifiche strutturali, ma non ho avuto nessuna risposta. Abbiamo ordinato quindi questa ispezione perché la sicurezza viene prima di tutto». Il sindaco si riferisce alla querelle giuridica sul conflitto di competenze tra Anas e Comune. Una buona notizia arriva per la messa in sicurezza dei tre ponti di via Nemorense, costruiti nel 1930 quando il lago di Nemi fu prosciugato per permettere il recupero delle navi romane. «La Città Metropolitana di Roma Capitale - dichiara Alberto Bertucci, sindaco civico di Nemi - ha stanziato 1,5 milioni per abbattere i tre viadotti, rispettivamente di 15, 12 e 45 metri che saranno demoliti e ricostruiti ex novo. Abbiamo la sicurezza che il cantiere aprirà già nei primi mesi del 2019. Questa opera renderà più agevole e scorrevole il traffico dei residenti e dei turisti».