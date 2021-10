Ariccia, medico si getta dal ponte: ritrovato stamattina da una familiare e i soccorritori. Dramma ai Castelli

Martedì 26 Ottobre 2021, 14:36

Ariccia, tragico rinvenimento in mattinata poco dopo le 8 sotto al ponte monumentale di via Appia Nuova, da parte della protezione civile, una pattuglia della polizia stradale e un familiare di un medico 43enne. Purtroppo trovato privo di vita nella parte sotto al ponte dove c'è il parco Chigi, tra la folta vegetazione, dove si sarebbe lanciato dopo aver scavalcato le reti del ponte ieri in tarda serata. L'uomo, era scomparso da ieri mattina e la compagna aveva denunciato la sparizione al commissariato di polizia di Albano, stamattina, dopo aver notato la sua macchina parcheggiata vicino al ponte di Ariccia, si è deciso di scendere a perlustrare la zona. Sono intervenuti dopo il ritrovamento privo di vita, per il recupero, i vigili del fuoco di Marino e del Soccorso Alpino Fluviale di Roma, le indagini sono curate dalla polizia di Albano, un gesto improvviso, che non si sanno spiegare nemmeno i familiari, la compagna e gli amici più cari. Il dottore, molto apprezzato e ben voluto da tutti i suoi colleghi e pazienti, avrebbe lasciato alcune lettere nella sua auto, ora al vaglio della polizia e della procura di Velletri, che ha disposto il trasferimento alla camera mortuaria del policlinico di Tor Vergata a disposizione della magistratura per l'autopsia. Foto Luciano Sciurba