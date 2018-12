Paura ad Ariccia, travolge con il camion auto e furgone e fugge: caccia al pirata

Un camionista pirata ha imboccato i vicoli di Ariccia in piena notte e fatto danni alle auto e a un furgone parcheggiato. È stato un risveglio tormentato per alcuni residenti del centro storico castellano che hanno trovato in via Barnaba Tortolini una vera e propria scena degna dei migliori film d’azione: auto danneggiate, un furgone in mezzo alla strada e neppure un biglietto con i dati del guidatore a cui chiedere il risarcimento. Se fosse accaduto in pieno giorno sarebbe stata un’altra storia. Invece, il camionista, alla guida del suo grosso mezzo, ha agito indisturbato, alle 4.30 del mattino e si è defilato senza assumersi le responsabilità delle proprie azioni. Alcune telecamere di videosorveglianza di un’attività commerciale hanno però immortalato gran parte della scena e il pirata in azione. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, il camion si è diretto in via Volterra verso Albano andandosi a infilare in alcune strade strette. Arrivato in via Barnaba ha letteralmente “agganciato” un furgone di una ditta trascinandolo per diversi metri in mezzo alla strada e danneggiando anche altre auto in sosta. In base alle immagini di videosorveglianza acquisite, il camion, dopo aver fatto i danni si sarebbe diretto in via IV Novembre verso l’Appia facendo perdere le proprie tracce.



LE INDAGINI

Ora è caccia al pirata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri che hanno effettuato i rilievi e la Polizia locale di Ariccia, per capire se qualche altra telecamera abbia ripreso la scena. Nelle immagini in possesso degli inquirenti non si legge la targa del mezzo pesante anche se devono essere ancora visionate altre videocamere della zona. Purtroppo di episodi simili, soprattutto ad Ariccia, se ne vedono spesso perché gli autisti dei mezzi pesanti, non potendo transitare sul ponte, cercano strade alternative e a volte impostano il navigatore che li porta a incastrarsi nei piccoli vicoli dei centri storici e stradine rurali, dove poi diventa inevitabile causare danni. Così è successo anche lo scorso anno in via dell’Aspro a Genzano dove tra l’altro non ci sono segnali di divieto ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA