Ariccia, ecco i candidati sindaco per le elezioni di settembre ma è lite nel Centrosinistra

Con l’arrivo del commissario prefettizio, ad Ariccia si profilano gli schieramenti in corsa per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco il il 20 e 21 settembre. Il Comune fino al voto verrà guidato da Giovanni Borrelli, 47 anni, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Prefettura di Roma, già impegnato negli ultimi anni a supplire all’amministrazione di alcune popolose città della provincia come Ciampino, Colleferro e Guidonia. L’insediamento del commissariato è stato accompagnato dall’ufficializzazione dei vari candidati a sindaco e degli schieramenti collegati. Il centrodestra ha trovato già il suo assetto convergendo sul nome di Gianluca Staccoli, 51 anni, imprenditore laureato in Economia e commercio, già presidente del Consiglio nell’ultima amministrazione e più volte consigliere comunale negli ultimi trent’anni. Staccoli è sostenuto dalla Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e quattro liste civiche.Fatica ancora a trovare la quadra, invece, il centrosinistra, dopo che il Pd ha indicato come candidato sindaco Franz Cianfanelli, 47 anni, ragioniere commercialista e più volte consigliere comunale. La scelta di Cianfanelli non è stata accettata di buon grado da alcuni colleghi di partito, tra cui il precedente candidato Mauro Serra Bellini, che hanno parlato di decisioni non concertate e calate dall’alto. Non appoggerà il candidato Pd, Emilio Cianfanelli, di Italia Viva, più volte primo cittadino di Ariccia. È possibile che la “fronda” porti alla costituzione di un’altra coalizione di riferimento nel centrosinistra.Corre da solo, invece, il Movimento 5 Stelle, che già da marzo ha presentato il suo uomo di punta: Simone Aglietti, imprenditore quarantenne alla prima corsa elettorale. Sul fronte delle liste civiche, che avevano trionfato alle ultime amministrative, è molto probabile che Enrico Indiati, 51 anni, già vicesindaco, nelle ultime tornate elettorali il più votato tra i consiglieri, sia il candidato delle liste SiAmo Ariccia e AricciAttiva: la riserva degli esponenti di punta dei movimenti cittadini dovrebbe essere sciolta entro la prossima settimana.