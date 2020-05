Parchi di Roma, le aree gioco restano chiuse: «Non riusciamo a pulirle»

Doccia gelata per le famiglie romane che dopo il lungo periodo di lockdown speravano di poter portare nuovamente i loro bambini nelle aree giochi attrezzate all’aperto in giardini, parchi e ville storiche della città. Tutte queste strutture dovranno restare chiuse, visto che il Campidoglio non ha le risorse necessarie per eseguire costante pulizia e manutenzione, necessarie a garantirne la sicurezza sanitaria nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 . Ieri la sindaca Virginia Raggi ha firmato una specifica ordinanza, trasmessa al Prefetto, al Presidente del Consiglio e al ministro della Salute, che dispone la chiusura immediata “delle aree gioco destinate allo svolgimento di attività ludiche e ricreative su tutto il territorio comunale”.Di fatto, una non riapertura. Già rimaste fuori dalle prime parziali aperture dello scorso 4 maggio, le- così come i playground con i campi polivalenti dove i ragazzi più grandi possono giocare a basket o a calcio -, restano dunque chiuse, e sembrano destinate a rimanerlo a lungo, con buona pace delle famiglie che attendevano con ansia di poter far giocare di nuovo i bambini all’aperto dopo mesi chiusi in casa tra lezioni online, compiti e videogiochi. Come chiuse restano anche giostre e giostrine gestite da privati all’interno delle ville storiche, come Villa Ada o Villa Borghese.E considerato che ancora devono riaprire anche le aree giochi private, per i bambini a Roma la quarantena ancora non è finita. «Sono tantissimi i romani che stanno tornando a frequentare le piazze e le aree verdi della città - ha spiegato la sindaca Virginia Raggi - Ma bisogna rispettare le, evitare occasioni di assembramento e garantire l’igienizzazione di strutture e superfici che possano essere veicolo di contagio. Per tutte queste ragioni, a tutela della salute dei nostri bambini, le aree ludiche rimarranno chiuse finché non avremo la garanzia che i nostri bambini possano usare i giochi in sicurezza».A sorprendere il Comune, che si trova impreparato alla riapertura, si legge nell’ordinanza, sono state le linee guida relative alle aree ludiche attrezzate allegate all’ultimo Dpcm del 17 maggio. Il documento, infatti, impone ai gestori, al fine di garantire il massimo contenimento dei rischi di contagio,