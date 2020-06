​Verso riapertura aree gioco nei parchi, la Raggi è pronta a firmare. Ma è polemica

A breve a Roma potrebbero riaprire le aree gioco dei parchi. Secondo quanto si apprende la sindaca di Roma Virginia Raggi a breve firmerà l'ordinanza per la riapertura delle zone dedicate ai bambini nei parchi e nelle aree pubbliche di tutta la città.

Centri estivi a Roma, si parte in ordine sparso: ecco tutte le informazioni per l'iscrizione

«Raggi dopo aver perseguitato per mesi, anche con incursioni che l'hanno resa protagonista a favore di telecamera, chiunque tentava di avvicinarsi alle postazioni ricreative nei parchi di Roma è arrivata a chiuderle e nastrarle perché pericolosi vettori del contagio ma adesso si starebbe andando verso un'ordinanza "via libera tutti"». Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni.

Ultimo giorno di scuola insieme, a Roma la classe si incontra a Villa Borghese

«"Non si possono usare le strutture ludiche perché non sono sanificate" era il mantra della sindaca che si scontrava con il paradosso, a detta dello stesso Comune, di essere sul territorio in un numero tale da non poter essere sanificate. Ma adesso rimossi i sigilli cosa succede, la prassi sarà far finta di niente? La pandemia è ancora in corso e non siamo scesi a contagi zero. Tanto rumore per nulla e troppi nastri stesi per niente, si riapre solo dopo che il peggio è passato e senza aver sanificato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA