Ardeatina bis, camion con alluminio si ribalta: strada chiusa in entrambe le direzioni

Ardeatina bis chiusa in entrambe le direzioni all'incrocio con via dei Rutuli per un grosso camion tir che trasportava acciaio e alluminio, che si è ribaltato sulla rotatoria. In un tratto al confine con il Comune di Ardea, sul posto ci sono i vigili del fuoco di Nemi e Marino, le operazioni di rimozione e riapertura della strada saranno molto lunghe e laboriose, si attendono mezzi speciali e carri gru per spostare il camion ribaltato sulla carreggiata.

La polizia locale di Ariccia e Ardea sta regolando il traffico su strade alternative con disagi alla viabilità. Per il camionista, un uomo di 45 anni della provincia di Frosinone, solo qualche contusione: è stato portato al pronto soccorso del Noc (Nuovo ospedale Castelli) per un controllo.