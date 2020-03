Roma, Ardea senza vigili: tornano al lavoro gratis due pensionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventitré agenti su centoventi previsti per legge. Questa la fotografia della Polizia locale di Ardea: un quadro sconfortante che non rassicura i quasi cinquantaduemila residenti. Per questo sono state studiate soluzioni alternative, come quella di reclutare due agenti in pensione, che collaboreranno con il Comune di Ardea per un anno a costo zero. Uno dei nuovi assunti è Antonino Alongi, ex dirigente della Polizia locale di Roma e in pensione dal 2014, docente presso la scuola di aggiornamento professionale delle Polizie locali, l’altra figura è Regina Giammattei, a riposo da ottobre 2019 dopo una vita trascorsa nella Polizia locale di Ardea, «di comprovata esperienza e con un’ottima conoscenza delle problematiche ambientali che infliggono il territorio comunale».Il loro apporto «permetterà la trasmigrazione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite, con innegabile giovamento su tutta l’attività e sulla formazione professionale sul campo – si legge sulla delibera di assunzione – consentendo all’ente di evitare aggravi di spese di personale, senza porre ostacoli all’eventuale indizione di concorsi pubblici futuri finalizzati all’assunzione di nuovo personale».«Quando ci sono persone che hanno voglia di mettersi in gioco e di contribuire alla crescita della Polizia locale, dobbiamo cogliere questa opportunità – spiega il comandante Sergio Ierace – la crescita nasce anche dal confronto con altre esperienze. Alongi e Giammattei rappresentano due professionalità che aiuteranno i nostri agenti nello svolgimento dei loro compiti». Ogni anno ad Ardea gli agenti elevano circa duemila multe, rilevano una media di due incidenti ogni tre giorni, eseguono un migliaio di accertamenti anagrafici e ricevono circa cento telefonate al giorno, oltre a dover controllare 72 chilometri di strade comunali e tenere sotto controllo l’abusivismo edilizio e commerciale. Nel piano di fabbisogno del personale è prevista l’assunzione di quattro agenti di Polizia locale entro la fine del 2020, se gli spazi finanziari lo permetteranno saranno assunti anche alcuni vigili stagionali per controllare il territorio nel periodo estivo, quando la popolazione di Ardea raddoppia grazie ai turisti.