Ardea, netturbini in sciopero: raccolta rifiuti nel caos

Nuovo sciopero indetto dai lavoratori di Igiene Urbana, la ditta campana che si occupa della raccolta dei rifiuti di Ardea. Gli oltre quaranta dipendenti incroceranno le braccia martedì, per lanciare un segnale – l’ennesimo – alla società che gestisce il porta a porta sul territorio di Ardea: gli operai lamentano il mancato pagamento della tredicesima, di gran parte del 730 di luglio e gli arretrati, mentre nei prossimi giorni si augurano di ricevere lo stipendio di dicembre.Finora, nonostante i diversi scioperi e agitazioni proclamati nel corso degli ultimi mesi, i lavoratori hanno sempre garantito i servizi minimi per evitare l’emergenza rifiuti: stavolta, tuttavia, se non avranno risposte certe dalla loro società potrebbero astenersi completamente dal lavoro, come è nei loro diritti. L’astensione è stata anche calendarizzata sul sito della commissione nazionale di garanzia scioperi, con richiesta risalente all’11 dicembre scorso. Martedì è in programma la raccolta di umido, carta e cartone: proprio il mancato ritiro dell’organico potrebbe creare non pochi problemi di igiene, specie in questi giorni finali di feste natalizie dove gli scarti di cibo sono maggiori del solito. Un rapporto tormentato, quello tra Igiene Urbana e amministrazione comunale di Ardea a guida Movimento cinque stelle: la ditta della raccolta rifiuti ha presentato nelle scorse settimane un decreto ingiuntivo per ottenere oltre quattro milioni di euro, più interessi di mora e spese di procedura, relativi a presunti mancati pagamenti da parte dell’ente per il servizio svolto tra il 2013 e il 2017, «canoni dovuti per il servizio – si legge nel decreto – reso per la raccolta domiciliare dei rifiuti lungo il territorio comunale e dunque non ricadente nella zona pilota precedentemente individuata». Il Comune ha già presentato ricorso impegnando circa ventimila euro per pagare l’avvocato.Mentre l’amministrazione comunale ritarda l’assegnazione dell’appalto della raccolta rifiuti alla nuova ditta vincitrice del bando di gara europeo, la percentuale di raccolta differenziata sembrava in ripresa, dopo il crollo dei mesi estivi. Novembre si è chiuso al 42%, contro il 35% di luglio, agosto e settembre e il 38% di ottobre. Per trovare percentuali al di sopra del 40% si deve tornare indietro fino a maggio. A pesare sul basso indice di differenziata sono le numerose discariche abusive.