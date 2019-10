Rapinò il Museo Manzù ad Ardea: condannato dopo 18 anni, ma è giallo sulla refurtiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva la condanna definitiva per l’unico imputato riconosciuto quale responsabile della rapina aggravata messa a segno l’11 maggio 2001 al museo Manzù di via Laurentina ad Ardea. La corte di Cassazione ha respinto infatti l’appello promosso dal 42enne Alessio Martinelli, chiudendo un procedimento lungo diciotto anni.L’uomo è ritenuto colui che ha commesso materialmente il colpo, minacciando il custode con una pistola e trafugando ben trentuno opere d’arte dello scultore scomparso nel 1991 e sepolto proprio nel giardino del museo. Un bottino dal valore quantificato in 750 milioni di lire dell’epoca.Due giorni dopo la rapina, fu arrestato un ragazzo all’epoca 27enne di Aprila individuato grazie alla targa dell’auto utilizzata per la rapina. Scarcerato dopo qualche mese, era stato pedinato e l’apriliano involontariamente aveva condotto gli investigatori in una villetta di Lavinio abitata da tre cittadini georgiani. Nel vano motore del frigorifero furono ritrovate nove delle trentuno opere trafugate: una scultura in argento, due bozzetti di medaglie per il decennale della Repubblica Italiana, una medaglia creata per le olimpiadi del 1960, quattro medaglie e una testa di Edipo. Tuttavia, la posizione dei tre bulgari e dell’apriliano fu archiviata, così come le indagini.Martinelli è stato individuato solo a seguito di una indagine relativa a un altro procedimento nel 2006. Rinviato a giudizio, è stata provata la responsabilità dell’imputato grazie alle tracce ematiche trovate al museo durante le indagini seguite alla rapina. Dopo la condanna del 2013, in appello la difesa ha sostenuto l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici, «poiché il pubblico ministero non avrebbe chiesto l’autorizzazione a riaprire le indagini per il reato di rapina, già oggetto di archiviazione». Tesi che tuttavia non ha retto e nel 2017 è arrivata la conferma della condanna, ribadita nei giorni scorsi anche dalla Cassazione.Una rapina che tuttavia è rimasta con molte zone d’ombra. Innanzitutto mancano all’appello ventidue opere rubate: che fine hanno fatto? In questi diciotto anni non sono state rintracciate, probabilmente sono state vendute sul mercato nero a qualche collezionista: ma da chi? Questo è un altro mistero di tutta la vicenda: solo una persona è stata condannata per la rapina, ma ad agire erano almeno in tre, come evidenziato anche dalle indagini scientifiche.