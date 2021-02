Una rotatoria su via Laurentina grazie ai soldi avanzati dei mutui accesi dal Comune addirittura 23 anni fa. L’amministrazione comunale del Movimento cinque stelle ha approvato un progetto di sistemazione del tratto di Laurentina che corre sotto la rocca, puntualmente intasato durante i mesi estivi dalle auto di romani che si dirigono al mare a Tor San Lorenzo. La rotatoria sorgerà all’intersezione con via Santa Marina, strada che porta verso i Castelli Romani: sono frequenti, a quel bivio, gli incidenti causati dalle mancate precedenze. Il progetto non è nuovo per Ardea, perché già nel 2008 l’amministrazione di centrodestra guidata da Carlo Eufemi aveva approvato un primo studio di fattibilità, ma aveva chiesto che fosse l’ex Provincia di Roma a realizzarla. Ora i pentastellati provano a fare da soli, utilizzando soldi già a disposizione. Il costo del progetto è di un milione di euro e comprende anche il rifacimento dell’asfalto da viale Nuova Florida fino alla rocca, oltre alla riasfaltatura della stessa via Santa Marina, attualmente in condizioni pessime. Come pagare i lavori? Attraverso i mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, l’istituzione finanziaria controllata dal ministero dell’Economia e finanze, pagati ma mai spesi. Ci sono ad esempio 189mila euro ottenuti nel 2004 per costruire la palestra scolastica del plesso di via Varese, opera mai eseguita; stessa sorte per i 124 mila euro ottenuti nel 1998 per la rete fognaria di Colle Romito. Sempre 22 anni fa avanzarono soldi dall’ampliamento della scuola di via Tanaro e della scuola materna Sant’Antonio, 100mila euro avanzati dai lavori per la sopraelevazione del plesso di via Tanaro, diverse centinaia di migliaia di euro non spesi per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il totale fa, appunto, un milione di euro, soldi destinati a sistemare il tratto di via Laurentina.

La rotatoria si aggiunge a un lungo elenco di opere pubbliche i cui progetti di fattibilità sono stati approvati dalla giunta grillina di Ardea nelle scorse settimane: il rifacimento di 2,2 chilometri di viale Nuova Florida, una pista ciclabile su via Forlì, strada che collega la Nuova Florida al mare, l’illuminazione di tre strade di Tor San Lorenzo, la costruzione della prima isola ecologica di Ardea, su via Pavia sempre a Nuova Florida e il rifacimento del selciato in sampietrini di piazza del Popolo nel centro storico. Totale delle spese: 3,8 milioni di euro, anche questi risultato di una diversa devoluzione di mutui accesi una ventina di anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA