Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 08:49

«Ho ucciso mia madre in preda a un raptus». Dopo due mesi passati a professarsi innocente, è arrivata la confessione in carcere a Velletri di Fabrizio Rocchi, il giardiniere di 48 anni arrestato il 2 ottobre scorso dai carabinieri della compagnia di Anzio con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi nei confronti della madre Graziella Bartolotta, 68 anni, la mattina del 28 settembre nella sua casa di via del Pettirosso a Tor San Lorenzo, sul lungomare di Ardea. Nulla di più trapela al momento, ma la confessione al pm che ha raccolto le sue dichiarazioni spontanee rappresenterebbe la conferma che i carabinieri di Anzio non avrebbero sbagliato a dubitare fin da subito dell'uomo.

L'ACCUSA

Rocchi, secondo l'accusa, si sarebbe accanito contro la donna colpendola ripetutamente tre volte alla tempia sinistra con un oggetto circolare, forse un posacenere, mai ritrovato. Bartolotta era stata trovata dalla sua badante stesa in terra nel bagno in un lago di sangue, distante dal deambulatore da cui non si separava mai. A carico del figlio, unico indagato, i carabinieri avevano raccolto «gravi, precisi, plurimi e concordanti indizi di colpevolezza». Nel primo interrogatorio, avvenuto a poche ore dal ritrovamento del cadavere, Rocchi si sarebbe contraddetto più volte, non avrebbe mostrato alcun turbamento quasi che la scomparsa della madre fosse stata una sorta di liberazione.

IL LOOK

Aveva anche cambiato look: da uomo con barba e capelli, all'indomani della morte della madre si era rasato completamente, facendo emergere alcune ferite sulla cute. I primi esiti dell'autopsia condotta al policlinico di Tor Vergata dalla dottoressa Vincenza Liviero - la stessa che si occupò degli esami sui corpi della giornalista Ilaria Alpi e della studentessa Meredith Kercher - accertarono come la donna fosse stata colpita da un oggetto rotondo del diametro di 10-15 cm. Verosimilmente un posacenere che il Rocchi, secondo le prove in mano agli inquirenti, avrebbe prima occultato in zona Infernetto a Roma e poi a distanza di qualche giorno fatto scomparire. Non solo: in mano all'accusa anche le immagini di videosorveglianza della zona che, pur non riprendendo per intero il perimetro della villetta, avrebbero immortalato l'uomo uscire dalla casa della madre il mattino del 28 settembre senza che altri fossero entrati prima o dopo di lui.

«NON VOLEVO»

Nonostante tali prove, il 48enne si era sempre detto innocente: «Volevo bene a mia madre», ripeteva come un mantra a chiunque gli chiedesse notizie, «i miei figli adoravano la nonna». Eppure, nell'ordinanza di custodia cautelare si evinceva il difficile rapporto madre-figlio. Lei, la vittima, vedova e da tempo pensionata ma costretta spesso sulla sedia a rotelle per una difficoltà nella deambulazione, avrebbe più volte litigato ferocemente con il figlio, che abitava sotto di lei.

Lo hanno raccontato i vicini, narrando di discussioni continue che denotavano totale mancanza di comprensione e un'esasperazione da ambo le parti che potrebbe aver fatto perdere la ragione all'uomo. Ancora adesso, con una confessione in mano, le vere ragioni dell'omicidio non sono chiare. Si esclude l'interesse economico a favore, appunto, di un momento di follia.