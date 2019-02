Ardea, rientra in casa e si trova faccia a faccia con i ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È rientrata in casa e si è trovata faccia a faccia coi ladri che le stavano svaligiando casa. È successo l’altro pomeriggio a Tor San Lorenzo, in una villetta di via Dora Baltea. I due ladri hanno forzato la serratura della porta blindata per entrare: una volta in casa, hanno svuotato a terra ogni cassetto e armadio alla ricerca di preziosi. Percorrendo il viale del suo giardino al rientro nella sua abitazione, la proprietaria di casa si è trovata di fronte un uomo seduto vicino l’ingresso: vista la donna, il ladro ha iniziato a gridare in lingua straniera al complice che rovistava in casa. In pochi secondi i due sono fuggiti passando davanti alla donna che, nonostante il forte stato di choc, ha avuto la lucidità per chiamare subito i carabinieri.Non è stato l’unico furto messo a segno nelle ultime ore ad Ardea. Ieri notte c’è stato un tentativo di furto alla tabaccheria di piazza del Popolo nel centro storico di Ardea: solo danni alla serranda, ma i ladri non sono riusciti a entrare. È andata peggio alla rivendita di tabacchi di via Pratica di Mare tra via Sassari e largo Genova. I ladri hanno agito col favore del buio, intorno alle 21, forzando la serranda e la porta d’ingresso. Una volta entrati hanno depredato il negozio di sigarette per circa mille euro e oggetti di piccola bigiotteria. I malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto scura, ripresa dalle telecamere.