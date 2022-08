Ardea, ferisce la moglie con un colpo di fucile: la 50enne è in gravi condizioni

Una donna di 50 anni è stata ferita da un colpo di fucile questa mattina ad Ardea, centro in provincia di Roma. La donna colpitab in pieno addome è stata soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri hanno ascoltato il marito che avrebbe riferito di un incidente, un colpo partito accidentalmente. L'uomo si trova attualmente in caserma e verrà ascoltato anche dai pm della Procura di Velletri.

L'accaduto

Il grave episodio è accaduto questa mattina intorno alle 9:30 in via Aosta, all'interno del comprensorio La Collina. La coppia, entrambi di Roma erano all'interno del seminterrato, dove c'è un monolocale. Non è ancora chiaro come sia partito il colpo d'arma da fuoco. Ancora da accertare la provenienza del fucile. Il marito della 50enne ha insistito sul fatto che il colpo sia partito in maniera del tutto accidentale.

