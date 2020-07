Ardea, boato nella notte in aperta campagna: scoppia bomba II guerra mondiale

Ardea tragedia sfiorata nella notte quando alle 2:30 i vigili del fuoco di Pomezia sono intervenuti in un terreno nella zona dei giardini della landriana al confine con Aprilia per un vasto incendio di sterpaglie in un campo .Dopo alcuni minuti che le fiamme erano divampate c'è stato un boato è uno scoppio tremendo che ha fatto sobbalzare i pompieri presenti e svegliare tutte le persone residenti nella zona che sono scese in strada. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine hanno rinvenuto poi pezzi di una bomba da artiglieria pesante della Seconda Guerra Mondiale che è scoppiata col calore delle Fiamme. Per fortuna senza provocare feriti ma solo tanta paura negli operatori del Soccorso e nei residenti della zona.