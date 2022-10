Subiaco, alpinista di 37 anni cade nel vuoto: salva dopo un volo di 40 metri

Una donna di Ardea di 37 anni cade nel vuoto per diversi metri durante un'arrampicata, salvata dai soccorritori. È accaduto a Subiaco sulla falesia delle Scalette in località Le Prata, la suggestiva gola sotto i monasteri benedettini e in pieno Parco Regionale dei Monti Simbruini, non lontano dal caratteristico laghetto di San Benedetto. La donna insieme ad alcuni amici era in arrampicata sulla falesia alta una quarantina di metri, quando è caduta nel vuoto sorretta comunque dalla corda ma ha battuto più volte sulla roccia. Immediati i soccorsi di chi la teneva in sicurezza che è riuscito a portarla a terra. Scattata la richiesta di aiuto sul posto è arrivato il soccorso alpino di Vicovaro, i vigili del fuoco di Subiaco e quelli del Saf di Roma, insieme all’ambulanza del 118.

La donna lamentava forti dolori agli arti inferiori e poteva essere trasportata solo in barella attraverso il lungo sentiero di montagna che porta alla falesia delle Scalette. Gli uomini del soccorso alpino dopo aver prestato le prime cure e messa in sicurezza hanno trasportato con apposita barella la trentasettenne all' ambulanza e portata poi all'ospedale di Tivoli per traumi agli arti inferiori.

All'ospedale di Subiaco, infatti, prima c'era un servizio di ortopedia con due specialisti, la sala gessi e quella operatoria, ora c'e solo l'ambulatorio una volta la settimana, gestito dagli ortopedici dell’ospedale tiburtino. All’incidente ha assistito anche una guida di Vivere l’Aniene che ha subito dato l’allarme e avvertito le squadre di soccorso. «La donna – dice Valerio Callaringi, guida e rocciatore – è stata subito aiutata in cordata da un amico che la teneva in sicurezza e portata a terra e poi sono arrivati i soccorsi anche da Roma, che hanno provveduto a stabilizzarla e portata poi in ambulanza e in ospedale. Una falesia quella delle Scalette sempre molto frequentata con diversi percorsi di arrampicata, dalla direttissima che è quella più impegnativa, alle altre più semplici dove è caduta nel vuoto per diversi metri la signora».