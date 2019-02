Archeomercato e Carnevale, a Tivoli due giorni di eventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Week end ricco di appuntamenti tra i festeggiamenti per il carnevale, mostre e mercatini di artigiani e agricoltori. A Tivoli Terme, oggi, ed al centro di Tivoli, domani, sfilate e sagra di dolci tipici. Domani, poi, in via Due Giugno mercato con Slow Food. L’agenda dei festeggiamenti, organizzati dall’associazione Carnevale di Tivoli, per questo settimana è ricca.Si parte oggi pomeriggio dalle ore 15 al parco Arcobaleno, nel quartiere termale, con gruppi mascherati e sagra delle castagnole e delle frappe. Alle 17, alle Scuderie Estensi, Il carnevale è moda, produzioni tessili sartoriali realizzate dal corso di moda. Domani, poi, dalle 9 alle 13 in via Due Giugno torna l’appuntamento con l’ArcheoMercato della Terra Tivoli e Valle dell’Aniene, presente anche un banco il presidio Slow Food con la farina grano solina e la fagiolina di Arsoli. Dalle 11 alle 12 aperitivo contadino con i migliori prodotti del mercato. Dalle 15 al via la festa di carnevale con la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati nel centro di Tivoli.Partenza del corteo, guidato dalla banda musicale Città di Tivoli, alle 15 da largo Saragat ed arrivo in piazza Garibaldi. Alle 14 esibizione della palestra Tibur Club sul palco presente in via Gramsci, la panoramica di piazza Garibaldi. Mercoledì serata di beneficenza al teatro Giuseppetti. Alle 21 il Ballo del Rotary Club di Tivoli, con il ricavato destinato al progetto sociale Dopo di Noi realizzato dal Rotary in collaborazione con il comune. Sabato 23 la festa fa tappa a Campolimpido con partenza del corteo di carri e gruppi mascherati alle ore 15 da via Libertucci. A piazza Rivarola dalle 10 alle 18, anche domenica, appuntamento con Carnevale in Mountain Bike. Sempre domenica sfilata al centro di Tivoli. Ancora aperte le due mostre allestite nel programma dell’edizione 2019 dei festeggiamenti. La prima, nella sala Roesler Franz fino al 3 marzo, con foto storiche del carnevale tiburtino e la seconda, che chiuderà lunedì 25, di ceramiche dell’artista Maria Palumbo. A Villa d’Este, invece, prorogata la mostra di carte da parati Le Stanze di Fenec fino al 6 aprile.Nell’esposizione, organizzata nell’ambito dei lavori per la riqualificazione dell’appartamento dove ha trascorso lunghi soggiorni il musicista Franz Liszt nel 1800, sono presentati i progetti più rappresentativi tra le oltre 80 proposte di matrice artistica ideate per essere riprodotte su carta da parati, ricevute dall’Istituto Autonomo Villa Adriana – Villa d’Este che ha indetto un bando internazionale. La mostra sarebbe dovuta terminare la scorsa settimana ma a grande richiesta proseguirà per un altro mese.