Roma, appicca incendio alle serrande di 3 negozi: arrestato

La scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 44enne romano, con precedenti, per il reato di incendio aggravato. L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha appiccato il fuoco alle serrande di un bar, una tabaccheria e un’officina meccanica, in totale 6, tutte in via Vercelli, dopo averle cosparse di liquido infiammabile, dandosi alla fuga a seguito delle urla di alcuni passanti, che hanno anche prontamente spento le fiamme, e degli inquilini dei condomini circostanti. I carabinieri sono intervenuti sul posto riuscendo a rintracciare il 44enne nella sua abitazione, nella stessa via. È stato trovato in possesso di una bottiglia con residui di liquido infiammabile e con i vestiti ancora impregnati della stessa sostanza. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere a Regina Coeli. © RIPRODUZIONE RISERVATA