Appartamento in fiamme a Pomezia, due persone e un cane salvati dai pompieri

Appartamento in fiamme, questa mattina in via Singen a Pomezia. Le fiamme si sono sprigionate al quarto piano del civico 30 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia e un’autoscala.

Mentre alcuni pompieri provvedevano allo spegnimento delle fiamme, altri, con l’ausilio dell’autoscala hanno portato in salvo due occupanti dell’alloggio in fiamme e il loro cane.

Sul posto è arrivata in supporto anche la squadra di Ostia. Fondamentale per domare il rogo, oltre alla celerità dell’intervento dei pompieri, anche il buon funzionamento dell’idrante antincendio di cui è munito il palazzo. Le due persone portate in salvo ed il loro cane sono incolumi ma i danni alla struttura sono rilevanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA