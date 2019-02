Roma, appartamento-dormitorio per stranieri scoperto a Monteverde

Alcuni esposti da parte dei condomini di un immobile, in prossimità di piazza San Giovanni di Dio, hanno portato gli agenti del Gruppo Monteverde, della polizia locale di Roma Capitale, a effettuare un sopralluogo in un appartamento di proprietà privata, indicato come sovraffollato, insalubre e degradato. Il personale, diretto dal dirigente Paolo Bernardi, ha rinvenuto all'interno dell'abitazione di 75 mq, divisa in ingresso, tre camere, cucina e bagno, una condizione igienico sanitaria precaria. Presenti quindici posti letto, ma al momento della verifica sono stati trovati sei occupanti, tutti di nazionalità bengalese e regolari a permanere sul territorio nazionale. Ulteriori accertamenti sono in corso per valutare la regolarità del contratto d'affitto. I caschi bianchi hanno proceduto a infirmare la Asl per i provvedimenti del caso, considerato che all'interno dell'appartamento sono state riscontrate criticità a livello igienico sanitario, con muffe sulle pareti e sul soffitto, odori sgradevoli, presenza di blatte e sporcizia nei vari ambienti.

Ultimo aggiornamento: 11:40

