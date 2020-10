Corsa contro il tempo al Campidoglio per chiudere il bando per la manutenzione del verde verticale, cioè gli alberi, che Roma attende dagli inizi dell'era Raggi. Dal Comune trapela la notizia di voler affidare l'appalto entro novembre. Domani, venerdì 2 ottobre, la commissione dovrebbe dare il via alle offerte per il bando lanciato soltanto nel novembre scorso.

Il bando vale 60 milioni di euro, prevede - come nel caso della manutenzione del verde orizzontale - un accordo quadro triennale, diviso in 8 lotti, per gli interventi di potatura su circa 165 mila alberi nelle strade e nelle aree verdi (incluse Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj e Castelfusano) il cui inizio è previsto per novembre. Da quel mese infatti dovrebbero partire le prime potature.

Su questo fronte - quello delle potature e del taglio degli alberi malati - il Comune di Roma ha finora registrato performance a dir poco deludenti. Lo dimostra il fatto che non si è neppure riuscito a spendere i 4,5 milioni di euro - finanziati attraverso vecchi fondi per il Giubileo della Misericordia - che però hanno riguardato poche piante sulle 300mila in città. Dove ci sarebbero almeno 50mila alberi malati e a rischio caduta.

