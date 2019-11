Anzio, rocce pericolanti sulla spiaggia: a rischio le concessioni agli stabilimenti balneari

A meno che non si preveda, in tempi rapidi, ad un intervento di messa in sicurezza delle aree. Un passaggio al momento fondamentale per il rinnovo della concessione da parte del Comune. Ma non è semplice trovare fondi. Sui contributi per la messa in sicurezza dei tratti di arenile a rischio idrogeologico c’è infatti un’altra cattiva notizia: i 23,7 milioni di euro stanziati lo scorso aprile dal ministero dell’Ambiente a favore della Regione Lazio saranno ripartiti tra ventidue comuni del Lazio, tra i quali non figura Anzio.

Per questo l’amministrazione comunale è tornata a sollecitare la Regione al completamento dei lavori per la realizzazione di pennelli di scogliera soffolta perpendicolare alla costa; si tratta di un intervento finalizzato a ridurre il fenomeno dell’erosione della costa e a difendere la falesia. «Non si capisce – spiega il sindaco di Anzio De Angelis – perché dopo aver completato il primo lotto dei lavori per la realizzazione delle scogliere, la Regione non abbia appaltato anche gli altri due lotti previsti dal piano di intervento. Eppure è chiaro che laddove queste protezioni sono state realizzate il problema dell’erosione della costa è stato risolto, come quello della messa in sicurezza della falesia. E comunque stanno per partire i lavori, coordinati dal nostro Ufficio tecnico, per la messa in sicurezza della falesia in un tratto di costa ad Anzio Colonia».



