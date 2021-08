Martedì 24 Agosto 2021, 22:44

Era a bordo della sua auto, una Renault Kangoo, quando probabilmente a causa di una distrazione non ha visto le strisce pedonali e la donna, Rita Chiantera romana di 72 anni, che le stava attraversando, così l’ha colpita in pieno uccidendola. Il dramma si è consumato intorno alle ore 12,30 della giornata di ieri ad Anzio. L’uomo, un pensionato di 73 anni, residente nel comune della città metropolita stava percorrendo la via Ardeatina quando all’altezza del civico numero 68 ha colpito in pieno una donna che in quel momento stava passando sulle strisce pedonali poste in prossimità dell’hotel Lido Garda.



La dinamica - Il pensionato con ogni probabilità si è distratto e non ha visto la donna che in quel momento stava attraversando la strada. L’impatto è stato violento nonostante la velocità fosse moderata. La 73enne, residente a Roma e in vacanza ad Anzio, è rimbalzata sul cofano ed è caduta a terra. L’investitore si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, mentre passanti di ritorno dal mare e automobilisti accorrevano per cercare di aiutare la signora riversa a terra che non dava segnali di vita.



Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Il personale sanitario, immediatamente intervenuto sul posto, dopo aver stabilizzato la vittima l’ha trasportato in ospedale dove, poco dopo, è sopraggiunto purtroppo il decesso a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con l’auto del 73anni risultato poi negativo ai test alcolemici. I Tutti i rilievi planimetrici a margine del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri della compagnia di Anzio dell’Aliquota Radiomobile. Code sull’Ardeatina per permettere l’intervento dei soccorritori, mentre la Polizia locale ha operato per evitare il blocco del traffico automobilistico sull’affollata strada litoranea.

Sul posto pure pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno svolto i rilievi sull’incidente e ascoltato sia l’investitore che dei testimoni. Il 73 enne guidatore, sconvolto per l’accaduto, ha detto di non essersi assolutamente accorto della signora che stava attraversando la strada. L’ipotesi più probabile sembrerebbe proprio una distrazione, dato che l’uomo è risultato negativo all’alcol test effettuato subito dopo l’incidente. La sua auto è stata pista sotto sequestro dai carabinieri per ulteriori riscontri.



Strada pericolosa - La strada statale Ostia Anzio collega le due località litoranee costeggiandone le spiagge. In estate è sempre molto trafficata anche perché utilizzata proprio da chi entra ed esce dai vari stabilimenti balneari. Inoltre attraversa importanti quartieri litoranei, come Anzio Colonia, lido di Cincinnato, Lavinio, Lido dei Pini, Tor S Lorenzo, Torvaianivca.

E’ spesso stata teatro di incidenti, anche perché vari tratti sono rettilinei e ‘invitano’ gli automobilisti ad alte velocità malgrado, come si diceva, attraversi zone turistiche densamente abitate in estate.