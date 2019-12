Anzio, nuovo look per le strade di periferia: verrà prolungata la pista ciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori inderogabili per le strade colabrodo che si rifanno il look ad Anzio. Il Comune ha aperto i cantieri in vari quartieri e in alcuni casi i lavori sono stati ultimati 24 ore prima di Natale. Allestito anche, con i fondi del Comune e della Regione, il cantiere sulla via Ardeatina per realizzare un moderno marciapiede e completare la pista ciclabile che si collegherà a quella di via Fanciulla d’Anzio, sulla Riviera di Ponente. Ancora in tema di sistemazioni stradali, in questi giorni interviene sulla Nettunense la Pisana: l’Astral ha appaltato la stesura di asfalto green di ultima generazione e la piantumazione di 1.000 alberi nuovi sulla strada che collega Anzio e Nettuno a Roma, passando a valle dei Castelli Romani.Opere programmate e gare già avviate per questi progetti, ma il Comune dovrà correre ai ripari per risanare i danni causati sulle strade cittadine dalle ultime ondate di maltempo. I lavori natalizi per la sistemazione delle strade riguardano via Dante, a Lavinio, dove la stesura dell’asfalto è stata già ultimata, via Jenne e via della Fornace nella zona Falasche, via Saturno in zona Lo Zodiaco, via Casal di Brocco ad Anzio Colonia, via Coriolano e via degli Etruschi nel quartiere S. Teresa. «Oltre alle opere programmate - dice l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci - stiamo intervenendo per riportare la situazione alla normalità in varie strade danneggiate dai nubifragi. Sono già stati effettuati lavori di ripristino della sicurezza in via di Villa Claudia ed in altre zone».Aperto anche il cantiere sull’ Ardeatina per il completamento della pista ciclabile e del marciapiede, che dovrebbero essere pronti per i primi mesi del 2020. «È un intervento finanziato dalla Regione e dal Comune - spiega il sindaco Candido De Angelis - che prevede nuovi marciapiedi, illuminazione artistica a led, arredo urbano, una nuova area parcheggio e il completamento della pista ciclabile, nel tratto di litoranea tra lo stabilimento Lido Garda e l’inizio di via Fanciulla d’Anzio». Così la pista ciclabile, collegandosi con gli altri tratti, permetterà di arrivare il bicicletta da Lido di Cincinnato alle grotte di Nerone costeggiando il mare o, prendendo la direzione di Viale Mencacci, di pedalare fino a Nettuno. Lungo la pista si sta anche recuperando l’area dell’antica sorgente di Acqua del Turco. Infine sulla Nettunese sono state avviate le potature degli alberi tra Aprilia ed Anzio, mentre dopo le festività inizieranno i lavori per il nuovo manto stradale e la nuova segnaletica.