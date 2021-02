«Sembrava la festa di Sant'Antonio». Che, ad Anzio, sta a significare il pienone di gente in occasione della festa del patrono a fine giugno. E’ la battuta con la quale il dirigente della polizia locale di Antonio Arancio fotografa il record di presente registrate nel fine settimana, soprattutto sabato. Con il ritorno alla zona gialla, e complice la giornata primaverile, Anzio è stata infatti invasa da migliaia di persone, molte provenienti da Roma. «Talmente tante – spiega il dirigente Arancio - che abbiamo chiuso il traffico in entrata via Fanciulla d’Anzio e via Roma per evitare che il traffico intasasse il centro». Tanto è vero che il parcheggio de La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria, si è riempito di auto. Nella zona del centro la polizia locale ha anche interdetto il passaggio su piazzale Marinai d’Italia, alle spalle del porto, e la gente si è riversata sulle riviere, in piazza Pia e piazza Garibaldi dove si sono ritrovati anche tanti bambini mascherati per il Carnevale.



Quella di sabato è stata una giornata dura per i dodici vigili che sono stati impegnati fino alle 21. «Abbiamo fatto tanti controlli – spiega Arancio – per accertare che le persone indossassero la mascherina protettiva e che non ci fossero assembramenti. Non è stato facile». Con la grande affluenza, i ristoranti hanno registrato il tutto esaurito. «Appena avuta la notizia del ritorno alla zona gialla – spiega Walter Regolanti, dell’Associazione commercianti di Anzio – tutti i ristoranti hanno avuto tante richieste di prenotazione. Abbiamo faticato un po’ tutti a far rispettare distanziamento, ma nel complesso non ci sono stati problemi. Se non si riaprono i locali anche la sera, è inevitabile che a pranzo si registri una concentrazione di clienti. È importante che l’affluenza nei pubblici esercizi venga regolata nell’intero arco della giornata». Sull’affluenza ha vigilato la polizia locale. «Abbiamo individuato almeno tre ristoranti che non hanno rispettato le disposizioni sul distanziamento - spiega il dirigente Arancio – e che saranno sanzionati».

