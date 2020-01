Oggi Anzio e Nettuno celebrano lo sbarco degli angloamericani nel 1944

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, nel 76° anniversario dello sbarco angloamericano ad Anzio e Nettuno del 22 gennaio 1944, organizzato per liberare Roma dall’occupazione nazifascista, cerimonie ufficiali con i sindaci Candido De Angelis e Alessandro Coppola, autorità civili, militari e religiose, alla presenza dei cittadini. Fiori e ricordi ai Cimiteri di guerra: dalle 8.45 al Beachhead war cemetery e Commonwealth cemetery di Anzio, poi al Cimitero civile. Alle 10.45 cerimonie a Nettuno: prima al Monumento ai caduti e poi al Sicily Rome american cemetery. Alle 12 discorsi e cori al Monumento ai Caduti ad Anzio. Poi, con l’Ambasciata britannica, fiori alle targhe sul porto per l’incrociatore Spartan e The Duke of Wellington. Alle 15 al Museo dello Sbarco arrivo della “Ciclopedalata nella Storia” da Siracusa ad Anzio. Il Museo e l’Iis Apicio Colonna Gatti organizzano il 24, 27, 29 e 31 conferenze e proiezioni sullo Sbarco nell’auditorium della scuola.Quest’anno Nettuno sembra aver dimenticato l’anniversario: nessuna iniziativa, tranne le cerimonie istituzionali. L’assessore alla Cultura Camilla Ludovisi spiega che la giunta ha avuto poco tempo. Ma Antonio Taurelli, nel 1944 giovane mascotte delle truppe Usa a Nettuno, oggi deporrà rose al Cimitero americano con gli alunni del Nettuno III. E l’associazione “Nettuno olim Antium” propone per il 25 e 26 visite guidate con lo storico locale Silvano Casaldi sui luoghi dello sbarco a Nettuno.Tante invece le iniziative organizzate ad Anzio dal Comune: centinaia di studenti attenti per i ricordi dei testimoni dello Sbarco Wilma Fontana e Renzo Mattioli e per “Scherza con i fanti” di Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna (Istituto Luce Cinecittà) premiato al Festival di Venezia e a quello del Cinema di Madrid. La canzone finale, con musica del maestro anziate Michele Zanoni, è stata scritta da Andrea Camilleri. Domani alle 10 “Voci e Passi per la Pace” nei luoghi dello Sbarco con l’istituto Anzio I. Domenica 26 alle 15 in Sala Consiliare Premio per la Pace al giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta per le minacce di morte della mafia. Poi Concerto per la Pace del Chris Cappell College. Lunedì 27 al Cinema Astoria, Giorno della Memoria con il reduce dai campi di sterminio di Auschwitz, Vittorio Polacco, insieme dal Liceo Innocenzo XII.