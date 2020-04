Anzio, si sente male mentre fa jogging: muore uomo di 69 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma ad, questa mattina. Un residente di 69 anni è morto mentre stava facendo ”jogging” per le strade della cittadina di mare. Erano le 8.30, quando il podista, su un tratto della centrale via Odino, si è accasciato colto da malore. Grazie alla segnalazione di alcuni passanti, sono accorsi polizia ed il personale di un’ambulanza. Il medico con gli infermieri hanno cercato di rianimare l’uomo che, invece, è morto in pochissimo tempo. Il corpo è stato coperto da un lenzuolo, sul posto sono accorsi i famigliari per il riconoscimento della salma. E’ la polizia ad occuparsi del caso. Sembra che l’uomo soffrisse di alcune patologie pregresse.