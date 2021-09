Giovedì 30 Settembre 2021, 12:02

Moda, sapori e storia per “Nerone e il Palazzo Imperiale”, evento che si tiene oggi alle 17,30 nel Parco Archeologico della Villa Imperiale di Anzio organizzato dall’IIS Apicio Colonna Gatti con l’assessorato alla Cultura della città. Tutto all’insegna dell’antica Roma. Fra i ruderi della Villa sul mare, dove nacquero gli imperatori Caligola e Nerone, sfilata della collezione di abiti dell’antica Roma a cura degli studenti dell’indirizzo “Moda” dell’Istituto. Poi il professor Clemente Marigliani con “Caligola, Nerone e le vicende del Palazzo Imperiale” illustrerà uno dei luoghi storici della città, frequentato per secoli dal jet set imperiale. Si chiude con l’aperitivo al tramonto, a cura degli studenti di “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”, con un dolce preparato su una ricetta di Marco Gavio Apicio a cui la scuola è intitolata. Gastronomo, cuoco, amante del lusso, frequentatore della corte imperiale fra il I e II sec a. C., il suo De re coquinaria è la principale fonte sulla cucina nell’antica Roma. «Proseguono gli appuntamenti culturali alla Villa Imperale - dice l’assessore a cultura e pubblica istruzione, Laura Nolfi - Ringrazio la Dirigente Scolastica dell’IIS, gli studenti e i docenti per l’iniziativa».