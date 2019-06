Anzio, rincasa dopo avere cenato fuori e viene aggredito: squilibrato gli conficca un vetro nel collo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massacrato per nulla. Si stava recando alla sua auto, dopo una nottata passata al centro di Anzio, dove aveva mangiato in compagnia di amici. Lui è un uomo di 34 anni, romano incensurato, che su un tratto di via Porto Innocenziano, con vista mare, ha avuto la disavventura d’incontrare un individuo molesto, probabilmente ubriaco. Il giovane gli ha detto se lo poteva lasciare stare ma a quel punto l’avvinazzato si è trasformato in ”RoboCop”. Ha preso una bottiglia e dopo averla spaccata in terra, ha conficcato un pezzo di vetro nel collo della vittima che ha iniziato a sanguinare. Non contento, l’ha preso a calci a tal punto che gli ha spaccato un braccio. Poi, l’aggressore è fuggito. Sul posto è accorsa una volante della polizia. L’equipaggio ha trovato il ferito coi vestiti intrisi di sangue che non riusciva più a parlare. Un’ambulanza l’ha trasportato all’ospedale Sant’Anna dove l’uomo è stato operato. E’ ricoverato con una prognosi di 30 giorni. E’ la polizia ad indagare per arrestare l’individuo pericoloso che è riuscito a fuggire.