Roma, investita da una moto a Ostia: muore anziana

Un’anziana è morta dopo essere stata investita da una moto ieri sera in via del Mare, all’altezza di via delle Gondole, nel quadrante sud di Roma. Dopo l’incidente sia la donna, una 75enne, sia il motociclista, un uomo di 50 anni, sono stati trasportati all’ospedale Grassi di Ostia. Nelle ore successive le condizioni della donna si sono aggravate ed è deceduta. Sul posto per i rilievi gli agenti del Gruppo Marconi della polizia locale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La moto è stata sequestrata mentre il conducente è risultato negativo agli esami tossicologici di rito. Intervenute anche alcune pattuglie del Gruppo di zona, il X Mare, per ausilio nei servizi di viabilità e messa in sicurezza dell’area. © RIPRODUZIONE RISERVATA