Anziana morta dopo la rapina in casa a Montesacro, fermati 5 banditi

Sono stati fermati i 5 presunti autori della rapina culminata con la morte di Anna Tomasino. A eseguire i fermi carabinieri e polizia. Secondo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l'ultimo a Torino. Due di loro biondini e giovani, uno più alto, sul metro e ottanta, e l'altro più piccoletto. Capelli corti, il tipo più tarchiato con la sfumatura sui lati. Indossavano giubbotti chiari, sul beige, di un colore simile al palazzo di mattoni su cui si sono arrampicati per entrare nell'appartamento al secondo piano. Una tonalità probabilmente scelta per mimetizzarsi e non essere notati dai vicini. Queste le tracce che hanno seguito gli investigatori.

Anziana uccisa in casa dopo la rapina a Montesacro, c'è l'identikit dei banditi

Ecco l' identikit di due dei banditi che domenica 5 maggio, intorno alle 21,30, sono entrati nella casa di Anna Tomasino, in via Pizzo Bernina a Città Giardino, tra la Nomentana e piazza Sempione, a Roma, e l'hanno colpita alla nuca. La donna di 89 anni è morta il giorno dopo.

A fornire dettagli sui due banditi è un testimone che abita nel palazzo di fronte. Li ha visti scendere dal balcone del secondo piano e allontanarsi nel cortile. «Litigavano, uno dei due sembrava rimproverare l'altro, erano stranieri, avevano l'accento slavo», anche altri vicini di casa hanno sentito i rapinatori discutere, forse uno rinfacciava all'altro l'aggressione alla donna. Qualcuno ha anche visto allontanarsi una station wagon grigia.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA